La conductora del programa “Válgame”, Karla Tarazona, se quebró en pleno programa en vivo al hablar de sus hijos y de la relación que tienen con su progenitor, el cumbiambero Leonard León.

“Leonard ha pedido un régimen de visitas, claro, no los ve pero tiene la lechuga de pedir un régimen de visitas”, detalló Tarazona, quien previamente estuvo comentando la situación que atraviesan los hijos de Melissa Klug y las discrepancia con la familia de Jefferson Farfán.

Entre lágrimas, narró que la última vez que Leonard León se apareció en el colegio de sus hijos, a su hijo mayor “le dio un ataque de ansiedad”. “Él (Leonard) no volvió a verlos otra vez, no porque yo lo prohíba, pero si hay ciertas cosas que hay que cumplir porque son niños y que una como mama debe cuidar”.

Karla Tarazona llora en vivo y revela que sus hijos se sentarán ante un juez por Leonard León | VIDE

Hijos de Tarazona irán ante un juez

Señaló que sus hijos irán pronto a declarar ante el juzgado para definir la custodia de los menores.

“A mi no me molesta que vean a mis hijos, pero si no vas a tener una continuidad, no jueguen con los sentimientos de los niños (...) Tengo una psicóloga en el colegio, una psicóloga en mi casa que conversa con mis niños, que ya los están preparando para ir a declarar y sentarse ante la jueza”.

“A mí como mamá me duele sentar a mis hijos en un lugar así, para que tengan que declarar, si quieren ir con él, si no quieren ir con él... y lo digo porque veo a mis hijos y a mi sí me duele ver a mi hijo cómo se pone cuando lo ve”, agregó la conductora de Latina.

Indicó que la preparación psicológica que atraviesa sus hijos es para que puedan expresar sus sentimientos y decir sin miedo si quieren ver a su papá o no.

“Mucha gente me juzga y me señala, peor nadie ve lo que le pasa a mis hijos”.

