Karla Tarazona utilizó sus redes sociales para comentar nuevamente el problema que padece desde el año 2012, ya que el Poder Judicial no resuelve aún el juicio de alimentos contra el padre de sus hijos, Leonard León.

La exconductora de televisión estuvo en un enlace en vivo con la abogada Raquel Medina, quien está postulando al Congreso y precisamente tiene una propuesta para aquellos padres que no cumplen con sus responsabilidades.

“Es lamentable lo tedioso que es el sistema, porque te piden un documento, estás yendo y viniendo al Poder Judicial, que te dicen un mes, dos meses, y el tiempo sigue avanzando, incluso desde la pandemia yo sola afronté la manutención de mis hijos. No entiendo por qué no hay celeridad en este tipo de situaciones si estamos hablando del alimento, los niños comen todos los días y no pueden esperar”, expresó Karla.

“A mí me dijeron en mi cara: ‘me da gusto que ganes más que yo y puedas darles a mis hijos’. No podemos seguir soportando esas situaciones machistas, yo bien podría, si me quieren bajar la pensión, decirle anda tú con ese dinero si puedes mantener a dos niños”, agregó.

