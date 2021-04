Karla Tarazona fue la elegida para estar al frente del programa “Al Sexto Día” luego de que Mónica Cabrejos tuviera que ausentarse de la conducción tras dar positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19).

“Buenas noches y bienvenidos a su alternativa diferente de los sábados por las noches. Yo soy Karla Tarazona y el día de hoy estaré acompañándolos aquí en ‘Al Sexto Día’. Me imagino que están preguntándose qué pasó con Mónica Cabrejos, bueno ella ha dado positivo a la COVID-19, pero tranquilos más adelante conversaremos con ella”, dijo la empresaria tras aparecer en el set.

En medio del programa, Tarazona se conectó a través de una videollamada con Cabrejos, quien contó detalles de cómo afronta la enfermedad, además dio a conocer que todo el personal que tuvo contacto con ella permanece en aislamiento.

“Gracias por tomar la batuta en una situación complicada como la que vivimos miles de peruanos, agradecerte por haber tomado el programa. Hay que decir que, así como yo estoy aislada, todas las personas del equipo que han estado en contacto conmigo están en cuarentena desde que yo me enteré de que era positivo para COVID-19”, fueron las primeras palabras de Mónica.

La periodista señaló que el síntoma que ha presentado fue una congestión nasal. “La prueba de antígenos me dio negativo, seguí con una ligera alergia, salimos a grabar el lunes, yo me sentía normal, el martes me doy cuenta de que no tenía olfato. La noticia que soy COVID-19 positivo ha afectado a gran parte del equipo”, añadió Cabrejos.

En otro momento, Cabrejos se sinceró y contó cómo afrontó la noticia de que contrajo el virus. “Lo primero que se cruzó por la mente es la muerte, tu vida puede acabar de un momento a otro, lo segundo es cómo me voy a organizar porque yo vivo sola, no tengo familia cercana, hay que tener responsabilidad con las personas que te rodean”, sostiene.

