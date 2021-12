Este domingo 26 de diciembre, la exmodelo Karla Tarazona informó en sus redes sociales que actualmente viene atravesando un delicado problema de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de TV explicó el motivo por el cual ha estado ausente de las plataformas sociales y ahora usa lentes del sol.

“Muchos me preguntan por qué salgo con lentes en mis fotos, por qué no estoy subiendo fotos, por qué no hago historias (en Instagram). Bueno, les cuento, hace una semana estoy delicada de salud”, contó en una de sus historias.

“Mis ojos adquirieron un microbio muy fuerte, gracias a Dios voy recuperándome, pero es un tratamiento largo y tedioso, trataré de subir lo que pueda (a redes sociales)”, agregó.

Asimismo, Karla expresó su tristeza por no compartir con sus seguidores fotografías ni videos de su celebración navideña.

“Quisiera subir mi foto navideña, quisiera subir tantas cosas, pero no las tengo, no pude hacerlas. Ha sido una semana muy dura y complicada”, lamentó.

“Dejé de hacer muchas actividades laborales, personales, pero ahí vamos esperando recuperarme. Gracias a mi familia por estar siempre ahí, y a los que me escribieron preocupados, gracias”, sentenció.

