¿Karla Tarazona estaría en la dulce espera? Aunque ella no lo ha querido confirmar, sí decidió responder con furia a las personas que critican un eventual embarazo del “Rey de los Huevos”, de Rafael Fernández.

“Cuánta gente arañada y preocupada que si tengo más hijos o no, no entiendo ¿quién los mantiene? ¿Yo o ustedes? ¿Quién está para ellos 24/7, ¿yo o ustedes? ¿Cuál es el problema? No tengo antecedentes de mala madre al contrario, apechugo y con gusto”; escribió en su cuenta de Instagram.

Además, defendió su derecho a ser madre por cuarta vez porque ella trabaja y se considera responsable.

“Cada uno decide cuántos hijos tener, si yo puedo 1, 2, 3, 4.... ¡qué se complican la vida!", agregó.

A los que señalan que ella vive de las pensiones de sus hijos, respondió de manera contundente: “Ni siquiera pensar que los hijos son un negocio porque yo no vivo de pensiones jajajaj está demostrado que un papá no da pensión y mis hijos llevan la misma vida de siempre, vida que con gusto les doy porque trabajo”.

“Así que no se preocupen ustedes en cuántos hijos tendré porque yo veo por ellos y soy muy responsable”.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Tarazona estaría embarazada de Rey de los Huevos

Karla Tarazona estaría embarazada de Rey de los Huevos

TE PUEDE INTERESAR