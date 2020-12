Rafael Fernández, actual esposo de Karla Tarazona, no se quedó callado y salió con todo a responderles a sus exparejas, Paola Félix, alias “La Mortificada” y Luciana Onetti, quienes no dudaron en arremeter contra el empresario cuando supieron que se había casado.

“Como su nombre lo dice, son ex y no tendría nada que opinar porque son personas que pertenecen a mi pasado y no debería hablar de ellas por respeto a mi familia. Las acciones legales ya están realizadas, las hicieron mis abogados hace un buen tiempo, pero lamentablemente ese tipo de casos (juicios) demoran de dos meses a un año”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el popular ‘Rey de los huevos’ negó tajantemente la historia que inventaron sus ex sobre que habría tenido un romance con su asistente.

“Ni siquiera saben lo que dicen. Andrea es mi asistente hace muchos años, una amiga, mujer, madre de familia y dama, a diferencia de otras personas a quienes les queda grande esa palabra”, expresó.

Por último, Fernández no dudó en advertirles a Félix y a Onetti que no se metan con su ahora familia. “Una persona cuando no es feliz siempre va a querer envidiar a la otra, pero no voy a permitir que se metan con mi familia, que ahora son Karla y sus hijos”, señaló a Trome.

