El empresario y pareja de Karla Tarazona, Rafael Fernández, mostró su gran corazón solidario al apoyar a una de las personas afectadas por el incendio en “La Cachina”.

En enlace con el programa “En Exclusiva”, el novio de Tarazona, decidió apoyar a una mujer de la tercera edad, quien con su esposo se vieron afectados. “He escuchado su caso y nos ha conmovido mucho lo que le ha pasado y por eso como empresa la vamos apoya para que pueda pagar su alquiler”.

“Además por tres meses le vamos a donar productos para que se pueda alimentar sin problemas”, agregó el empresario.

La mujer no tuvo cómo agradecerle al novio de Karla Tarazona y él le indicó que no era necesario.

“Gracias señora, no es necesario que me agradezca mucho. Yo lo hago con mucho gusto y espero poder ayudar en algo. Tenga fe que las cosas se van a solucionar. Acá estoy para ayudarla y no pierda la fe”, acotó.

