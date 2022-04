“Sin pijama”, tema interpretado por Becky G y Natti Natasha, es uno de los himnos de la música urbana más populares a nivel internacional y que ha causado muchas polémicas. La canción guarda una historia que pocos conocen y es que inicialmente Karol G iba a ser la artista que colaboraría en este proyecto, pero a último momento cambió de idea.

Fue en abril del 2018 cuando “Sin pijama” fue lanzado y logró convertirse en todo un éxito en apenas unas semanas en varias plataformas musicales. La canción de Becky G y Natti Natasha causó mucha polémica por su letra, bastante atrevida en algunos versos, y por su videoclip.

En una entrevista, Karol G ha confesado que fue ella la primera persona a quien le propusieron interpretar a dúo con Becky G la canción de “Sin Pijama”. Sin embargo, finalmente no aceptó realizar la colaboración y explicó sus motivos.

Karol G es una de las cantantes de música urbana más famosas del momento, con millones de seguidores en el mundo (Foto: Karol G/Instagram)

¿POR QUÉ KAROL G RECHAZÓ COLABORAR CON BECKY G EN “SIN PIJAMA”?

En una entrevista con el portal “La Música”, Karol G confesó que fue invitada a colaborar en el tema “Sin Pijama” con Becky, pero lo rechazó porque la letra era muy fuerte.

Según las palabras de la cantante colombiana, la letra de “Sin Pijama” no iba acorde con su forma de pensar y de actuar. “Cuando escuché Sin Pajama, era un poco distinta a lo que es ahora”, señaló.

Incluso, afirmó que alcanzó a grabar partes de la canción pero que a último momento decidió retirarse. “Yo grabé mi parte, pero pasó que en la canción hay cosas con las que no concuerdo. Además, cuando yo saco una canción, me gusta decir que la siento, que es lo mío y es lo que yo soy”, detalló.

Karol G habló explícitamente de las frases que más le incomodaban y que finalmente le llevaron a decir que no a esta propuesta de colaboración.

“Primero, el coro decía eso, que íbamos a fumar marihuana sin pijama y yo decía ‘no, yo canto eso y a mí no me lo cree nadie’. Yo le dije a Becky: si tú no fumas marihuana, yo tampoco, entonces, ¿para qué lo vamos a cantar en una canción? De pronto, la parte de la canción que decía que somos perras en la cama me parecía un poco fuerte”, reveló.

Finalmente, Karol G decidió no sumarse al proyecto y fue Natti Natasha quien la reemplazó, cantando ella la parte más polémica de “Sin Pijama”.

Por su parte, Guillermo Giraldo, el padre de Karol G, en una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’, el padre de Karol G, también explicó porque la cantante colombiana no se sumó a esta colaboración en el momento que se le ofreció.

“Para esa fecha nosotros veníamos haciendo canciones muy ‘rositas’, como se conoce en la industria. Pero cuando salió ‘Sin pijama’, se convirtió en todo un éxito y nosotros queríamos estar ahí”, confesó.

“Luego del éxito de ‘Sin pijama’, Karol y yo tuvimos una conversación y pensamos que lo mejor era cambiar y atreverse, pensando además en lo que estaba pasando en la calle, en lo que le gusta a la gente… ella tenía que atreverse”, finalizó.