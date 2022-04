La cantante Karol G está imparable y sigue sorprendiendo a sus miles de fans. Y es que luego de su excelente participación en el evento Coachella 2022, dio a conocer un extracto de lo que será su nueva canción titulada “Provenza”. Para promocionar este nuevo éxito la colombiana publicó un video en su Instagram donde luce un bikini blanco mientras baila al ritmo de la música.

“Provenza”, es la nueva canción de la famosa artista del género urbano Karol G. Se debe recordar que la colombiana también ha colaborado con su amiga Becky G en el tema “MAMIII” que ha sido del agrado de muchas personas.

Pero Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, ha decidido continuar con su carrera artística y lanzará “Provenza” para el deleite de sus seguidores y fanáticos.

“Provenza. Recordé que no he sacado música nueva y me animé”, escrbrió la cantante en su Instagram junto al video publicado.

Karol G comparte adelanto de su nueva canción en Instagram. (Foto: Karol G/Instagram)

“PROVENZA” ES LA NUEVA CANCIÓN DE KAROL G ¿CON BAD BUNNY?

El lanzamiento oficial de la canción “Provenza” será el 21 de abril y lo que podría sorprender más al público es que Karol G tendría, posiblemente, la colaboración del cantante Bad Bunny.

A pesar que esto todavía no ha sido confirmado el público ha podido escuchar parte de la letra la canción y lo que ha llamado la atención es que en el coro del estribillo se puede oír una voz varonil que se asemejaría a la de Bad Bunny.

Bad Bunny es un reconocido cantante cuya fama a nivel internacional va creciendo (Foto: Bad Bunny / Facebook)

La colombiana ha estado preparando su nuevo material musical desde varias semanas atrás y parece que todo estaría listo para darlo a conocer.

Lo que los fanáticos de Karol G esperan es despejar la duda de la voz masculina que se puede oír ligeramente en el adelanto de “Provenza”.

¿QUÉ DICE PARTE DE LA LETRA DE “PROVENZA”?

A pocas horas del estreno oficial de la canción se ha podido conocer un extracto de la letra de “Provenza” gracias a que Karol G publicó un video donde se oye su nuevo éxito.

La letra dela canción dice: “Cuando nos emborrachemos, reggaeton pondremos y nos vamos a donde nos podemos querer, nos podemos comer, baby qué más. Hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, lista para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime donde estás, que hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, lista para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo”.