Kate Candela no tuvo reparo en comentar sobre la posible “rivalidad” que existe entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. Y es que la cantante asegura que la intérprete de “Señor Mentira” ‘no suelta’ a la popular ‘Reina del toto’.

“No tengo amistad con Yahaira, pero la respeto y a todas las ‘Son Tentación’ con las que trabajé. Pese a todo, en mi corazón nunca habrá rencor, envidia ni nada de eso.”, comenzó diciendo.

Asimismo Kate asegura Daniela desde que se volvió solista, no ha dejado de hablar de Yahaira. “Me siguen sorprendiendo (los comentarios). Recuerdo que cuando Daniela estaba en ‘Son Tentación’ decía que no la conocía y desde que está como solista no la ha soltado ni un segundo. Pero lo más probable es que diga que es broma. Al parecer, hablar de otros ‘en son de broma’ es su estilo”, expresó a Trome.

