¡Gran susto! Katia Condos decidió abrir su corazón y comentó el complicado momento que vivió hace algunas semanas, cuando su esposo Federico Salazar estuvo internado por varios días debido al coronavirus.

Y es que recordemos que el periodista, luego de haber permanecido 10 días internado en una clínica local, logró volver a su trabajo cotidiano en el noticiero de América TV.

“Él está contentísimo de volver a trabajar. La verdad estaba bien cansado de no hacer su vida, la sensación de volver a trabajar es como que ya pasó el peor momento y ya estamos encaminadísimos. Agradecidos a más no poder”, comenzó diciendo la actriz.

Asimismo, Katia Condos

“Estuve súper asustada cuando Federico estuvo internado, he llorado como una Magdalena del susto. Pero tenía herramientas suficientes para volver al momento presente (...) Cuando mi cabeza se iba y comienzas a fantasear todas las cosas horribles que podrían suceder, respiraba, me calmaba y decía que no podía hacerlo peor de lo que es”, agregó.

