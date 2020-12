Katty García y Karim Vidal retomaron su relación sentimental. Su reconciliación fue más evidente este fin de semana que celebraron el cumpleaños de su pequeño hijo Antonio.

“Gracias, Katty, porque hace tres años me diste el segundo regalo más hermoso de mi vida (...) ¡Ese día fuiste una mujer muy valiente! ¡Feliz aniversario número tres de ser una maravillosa Madre! Mil veces gracias”, fue el romántico mensaje de Karim Vidal.

Katty García no tardó en responder y escribió: “Qué linda palabras, pues vivimos la mejor etapa juntas de criar a Antonio”.

Y allí no terminó el intercambio de románticas dedicatorias. En su cuenta de Instagram, la exintegrante de “Esto es guerra” confirmó que criará a su hijo junto a su esposa.

“Un día como hoy pusieron en mis brazos al amor más puro y lindo que la vida me pudo dar. Gracias, gracias y mil veces gracias por hacerme la mamá más feliz , AMO ser tu mamá y escuchar que me digas mamá me derrite... definitivamente es la mejor etapa que viví, vivo y seguiré viviendo pero no sola si no junto a ti Karim Vidal, porque aunque no lo crean, Antonio nos tiene de cabeza jaja, somos unas mamis muy afortunadas”, comentó junto a un emotivo video del nacimiento de su bebé.

