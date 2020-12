Katy Jara y su esposo decidieron pasar Navidad en Trujillo junto a su familia, sin embargo nunca esperaron que el paro agrario los hiciera vivir complicados momentos en plena carretera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante contó que tuvo que tomar rutas alternas para poder llegar a su destino. Incluso, hasta se encomendó a Dios para salir bien librada.

“Ayer camino de Lima a Trujillo, junto a mi esposo, escuchamos la lamentable noticia de un carro que cayó a una canaleta y producto de ese accidente, fallecieron 2 personas. Vivimos épocas difíciles, yo misma no sabía si iba a lograr cruzar a Trujillo, pero no perdía la esperanza de poder reencontrarme con mi hija y mi familia, a la vez Marvin quería pasar en Piura con su familia y sus pequeños”, manifestó.

Asimismo, la artista peruana reveló que otras personas no corrieron con su misma suerte, pues no pudieron cruzar la Panamericana. “Con la bendición de Dios, logramos pasar, tomando varias rutas alternas, momentos muy tensos... Los nervios me invadían, lloraba , solo depositaba mi fe en Dios y oraba para que nada nos pase, pues habían varios manifestantes con palos, que no permitían el ingreso. Afortunadamente no nos pasó nada, pero si hubieron otros vehículos que fueron atacados”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR