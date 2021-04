En entrevista con Magaly Medina, Keiko Fujimori contó que en esta campaña electoral 2021 le habían recomendado hacerse un “retoquito”, sin embargo, ello lo habría descartado desde un principio.

“Algunos amigos me sugirieron que me ponga botox, pero no, porque creo que ya tengo 45 años”.

Reveló que hace 10 años, cuando empezaba en la política, se le veía muy joven y entonces tenía que aparentar más edad acudiendo a algunos trucos.

“Cuando tenía 35 y era mi primera campaña presidencial, siempre me decían que era muy joven, entonces trataba que se me vea más seria. Me ponía cosas más rígidas, un saco negro, estoy contenta, me siento tranquila, no tengo que aparentar ser más joven”.

Incluso, Keiko Fujimori contó que a Mark Vito, su esposo, no le gustaría que se haga algún retoque. “Soy lo que soy, me siento bien y creo que a Mark no le gustaría ningún retoque. Le he preguntado y me ha dicho que no, “A mí me gustas natural”.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Rondón se cayó en el set de En Boca de Todos | diario OJO

Ricardo Rondón se cayó en el set de En Boca de Todos | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR