La candidata a la presidencia de la República por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estuvo con Magaly Medina y en entrevista hablaron sobre Mark Vito.

Keiko Fujimori contó que en alguna oportunidad le dijo a su esposo que vaya a visitar a sus padres mientras ella estaba encarcelada, sin embargo, él decidió no dejarla.

“Yo en algún momento le he dicho a Mark, ¿por qué no vas a ver a tus papás? Ve a estar con tu familia y él me dijo yo no te voy a dejar. Es un gringo que está siempre a mi lado. Yo creo que otro ya me hubiese dejado”, respondió.

Además contó quien tiene el carácter más explosivo. “Mark tiene sangre italiana y yo soy más serena, pero cuando tengo que decir las cosas no tengo problemas en decirlo”.

Agregó que ella es de las personas que no le gusta irse a dormir molesta y trata de resolver los problemas con su esposo. “Siempre hemos tratado que si hay una bronca, resolverlo en el día, a mí no me gusta eso de dormir volteada. Yo en la cama lo resuelvo y me voy a dormir tranquila”.

