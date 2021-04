El vidente Hayimi fue entrevistado en el programa “Amor y Fuego” y le respondió a Rodrigo González y a Gigi Mitre si le ha leído las cartas a alguno de los dos candidatos presidenciales que se disputan el primera lugra: Keiko Fujimori o Pedro Castillo.

Hayimi fue contundente al decir que no le ha leído a ninguno de los dos candidatos a la presidencia de la República. “No, para nada”.

Además, descartó conocer al candidato por el partido político Perú Libre, Pedro Castillo. “Por ahí hay un meme que dice que Pedro Castillo me ha pagado, yo no lo conozco al señor para nada, no lo conozco”, acotó.

“No creo, honestamente no lo conozco, todavía no lo conozco”, volvió a decirle Hayimi a Rodrigo González.

Por otro lado, el vidente aseguró que Keiko Fujimori sería quien gane las Elecciones Generales 2021. “No solamente el señor De Soto, sino en algunas iglesias cristianas, yo veo que va tener mucho respaldo social, algunos artistas también van a mostrar su aprobación. Tiene buena estrella, por un nuevo Perú”.

