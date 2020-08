Después que Roberto Gómez Fernández diera a conocer a través de su cuenta de Twitter que los clásicos programas de “El Chavo del 8″ saldrían del aire en todo el mundo, el hijo del recordado comediante Roberto Gómez Bolaños se ha mantenido en el ojo público.

A raíz de las declaraciones de Gómez Fernández diversos integrantes del que fuera el elenco de la serie opinaron al respecto ante esta sorpresiva noticia, emitida luego de 47 años ininterrumpidos de transmisiones.

Este es el caso de Carlos Villagrán, el actor que dio vida a “Kiko”,y habló de las posibles razones de la cancelación y las consecuencias económicas para el cuadro de histriones que protagonizaron las series.

TODO FUE POR DINERO

El actor mencionó que muy probablemente la terminación de la alianza se deba a motivos financieros y aseguró que no mantiene ningún nexo con la familia Gómez, quienes a través de Grupo Chespirito poseen los derechos de autoría y comercialización del famoso programa y sus personajes.

“Quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero. A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos. La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito”, señaló el actor en la emisión matutina Sale el sol.

De igual manera, Villagrán comentó que dicha noticia sorprendió además de al público, también a los mismos histriones que aparecieron en los programas. “Aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum, ya se acabó, lo sacaron. Fíjate que yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero. No me pelan y tú eres mexicano, sabes lo que significa ‘no me pelan’, no me toman en cuenta, nunca me han tomado en cuenta, pero eso sí, la figura que más se vende es la de Quico”, señaló.