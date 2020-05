La nostalgia ha invadido a Kim Kardashian y, rebuscando en el baúl de sus recuerdos, ha encontrado una fotografía en la que aparece junto a sus cinco hermanos que ha compartido con todos sus seguidores de Instagram.

En la imagen se puede ver a la socialité acompañada de Kourtney, Rob y Khloé, pero también aparecen Kendall y Kylie Jenner cuando eran apenas unas niñas. Lo que ha sorprendido a todos es el notable cambio que han experimentado todos con el paso del tiempo.

“Familia”, ha escrito junto a la instantánea en blanco y negro la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” que muestra a los polémicos hermanos antes de convertirse en famosas estrellas de televisión y blanco de los paparazzis.

La publicación de Kim Kardashian en Instagram tiene más de dos millones 400,000 “Me gusta” y miles de comentarios en los que sus fanáticos han quedado sorprendidos con el cambio que han experimentado los hermanos con el paso de los años.

“¿Pero quiénes?”, “Dios mío, ¡No se parecen en nada!”, “Por favor, necesito un minuto para ver bien esta foto”, “¿De verdad son ellas?”, “Kendall era igual que Selena Gomez”, “¡No había reconocido a Khloé!”, son algunos de los mensajes que pueden leerse en este post.

Pero compartir fotografías pasadas en sus redes sociales es algo que Kim Kardashian hace con regularidad. Recordamos solo hace algunas semanas compartió una serie de imágenes por Día Nacional de los Hermanos.

Esta celebración se realiza el 10 de abril de cada año en Estados Unidos y la socialité también aprovechó esa fecha para publicar algunas imágenes junto a sus hermanos, pues como siempre lo deja en claro, su familia es lo más importante.

