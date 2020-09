Después de 20 temporadas, la familia Kardashian se despide de su reality “Keeping Up with the Kardashians”, uno de los más longevos y exitosos de la televisión. La encargada de dar la noticia a través de una extensa carta a sus fans fue Kim, quien ha estado en el show desde que tenía 25 años,

“A nuestros queridos fans. Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y spin-off, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, escribió Kim Kardashian.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía promocional del famoso reality, y además agradecer a los fans y a las marcas que la acompañaron durante todos estos años, reveló que el programa llegará a su fin a inicios de 2021.

Pero ¿por qué ha sido cancelado “Keeping Up with the Kardashians”? Mirror compartió algunas teorías sobre las razones que llevaron a la familia Kardashian-Jenner a decirle adiós a su programa.

LA SALIDA DE KOURTNEY

Kourtney Kardashian anunció que dejaría el programa en julio para recuperar su privacidad y enfocarse en sus tres hijos. Al tratarse de una de las favoritas de la audiencia fue un duro golpe para los fanáticos y los productores.

“He estado filmando el programa sin parar durante 14 años... Me sentía insatisfecha y se convirtió en un ambiente tóxico para mí, que seguía ocupando la mayor parte de mi vida”, dijo Kourtney en una entrevista para la revista Vogue Arabia.

“La privacidad es algo que he valorado y es difícil encontrar ese equilibrio entre los momentos privados y estar en un ‘reality’ show. La gente tiene la idea errónea de que no quiero trabajar, lo cual no es cierto. Estoy siguiendo mi felicidad y poniendo mi energía en lo que me hace feliz”, agregó.

Khloé Kardashian prefirió retirarse del reality show de su familia (Foto: AFP/ Angela Weiss)

LA RECONCILIACIÓN DE KHLOE Y TRISTAN THOMPSON

Mirror señala que la más joven del clan Kardashian, Khloe, ha vuelto con su Tristan Thompson y esta es una de la razones que llevaron al final de “Keeping Up With The Kardashians”, ya que esta reconciliación no ha sido bien recibida por la audiencia.

Después del escándalo por la infidelidad del jugador de baloncesto y la traición de la amiga de la familia, Jordyn Woods, los fans bridaron su apoyo incondicional a Khloe, pero ahora que la situación ha cambiado tal vez la familia prefiera mantener este asunto fuera de los reflectores.

Khloé Kardashian aseguró que pese a su infidelidad, Tristan Thompson “es un buen padre”. (Foto:@khloekardashian / Instagram)

EL CONFLICTO ENTRE KIM Y KANYE WEST

Por su puesto, todos creen que la principal razón del final del programa es el colapso metal de Kanye West, quien en su primer mitin de campaña reveló oscuros secretos de su esposa. Además, se confesar que habían estado cerca del divorcio dijo que Kim Kardashian quería abortar a su hija North.

El rapero de disculpó públicamente, pero desde entonces, se han mantenido en silencio, lo que hace pensar que no quieren que se muestre más de eso en su show. Incluso Kim señaló que no tiene problemas con compartir todos los detalles su vida, pero la disputa con Kanye fue demasiado.

Una de las revelaciones de Kanye West fue que ha “estado tratando de divorciarse” de Kim Kardashian porque le fue infiel. (Foto: EFE/ Ringo Chiu)

LA INTROMISIÓN DE KRIS JENNER

Al parecer la principal responsable del colapso mental de Kanye West fue la matriarca de la familia Kardashian-Jenner, ya que fuentes cercanas a la estrella dijeron al medio antes mencionado que Kanye se ha cansado del comportamiento de Kris y es “algo que ya no tolerará”.

“Kanye está convencido de que la madre de Kim, Kris, se ha metido por él y que ella es la principal fuente de todos sus problemas”, reveló una fuente a Heat. “Acepta que las cosas con Kim necesitan muchas correcciones y admite que no es un santo en algunas áreas, pero en última instancia, su mayor problema es con Kris”.

¿Kris Jenner realmente es la responsable de la cancelación de "Keeping Up With The Kardashians"? (Foto: AFP / Angela Weiss)