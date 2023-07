Dina Boluarte estuvo en boca de todos los especialistas en belleza, pues ella utilizó una llamativa vestimenta para dar su Mensaje a la Nación, así como también, para presenciar la Parada Militar. Para Koky Belaunde, la actual presidenta acertó en sus outfits, ya que le dieron una versatilidad.

“Indudablemente, este año ha estado mejorando su outfit, mucho más delgada, mucho más estilizada, porque las mujeres cuando quieren corregirse la silueta no se visten de blanco, ella se ha puesto un color ivory, que no es blanco, vendría a ser un marfil más claro”, expresó Koky para Ojo con respecto a la vestimenta que usó Dina Boluarte en su Mensaje a la Nación del 28 de julio.

Luego continuó con: “ayer estuvo con el rostro despejado, con una onda de costado (...) se aclaró el cabello, no le queda mal (...) eso denota que tiene un respeto a la población porque su traje estuvo hecho por una destacada diseñadora peruana y los bordados inspirados en la flor de Apurímac la bella abanquina”.

“Hubiera preferido que el 28 de julio no se ponga dos aretes en cada oreja, nada más o una argolla (...) eso sí, no me parece, no lo vi tan formal, nada más son cosas que hay que corregir. Pero qué hubo una evolución y un progreso la hubo, no puedo ser injusto y mira que yo tengo la lengua bien afilada”, afirmó.

Dina Boluarte durenta su primera misa y Te Deum como presidenta. Foto: Presidencia

En cuanto a su look para presenciar la Parada Militar, Dina Boluarte utilizó un vestuario de una diseñadora peruana, el cual fue otro acierto, según la opinión de Koky.

“El día de hoy ha sido un color azulino, también trabajo de una destacada diseñadora peruana, este también hubo bordados, las orillas del sastre, están inspirados en los colores netos de la lliclla, que es un manto de Apurimac (...) sobre eso le han bordado a mano, Su peinado muy sobria, en moño recogido sobrio para destapar el vestido”, finalizó.

Dina Boluarte aplaude el despliegue militar y policial en el desfile que atravesó la Av. Brasil en la tradicional ceremonia que desplegó a miles de agentes del orden de todos los estamentos. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)