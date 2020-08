Korina Rivadeneira ya está en la recta final para convertirse en madre por primera vez. La modelo venezolana cuenta las horas para tener a su bebita, Lara Hart, en sus brazos y mirar su rostro.

Y como la emoción la invade, la venezolana dedicó unas emotivas palabras para su primogénita, donde le cuenta que ya no puede caminar y que seguro MIRAse reía al verla con “tremenda panzota”. También reveló que Mario Hart ya no se moverá de la casa hasta que llegue el gran día.

“Mi chiquitita liiindaaaa tu papito y yo estamos desesperados por verte, escuchar tu llantito y ver tus hermosos ojitos de princesa. Papito te está esperando en casa no está saliendo para nada, por tu bienestar ¡quiere conocer a su minimí!” Yo te cuento que mi cuerpo me está doliendo mucho, ya no puedo caminar normal, si me vieras estoy segura que te privarías de la risa porque soy como una caricatura de pingüino con tremenda panzota”, escribió en Instagram.

“Mi cuerpo ya no puede sostenerte mucho más y mis brazos se mueren de ganas por tenerte!, perdóname desde ya pero debo advertirte que te voy a besar hasta mas no poder!!!! Te amamos muchísimo y quiero que sepas que gracias a tí nos amamos cada día más y con más fuerza... somos un trío poderoso”.

¿Cuándo nacerá Lara Hart?

En un primer momento estaba programada para el 8 de setiembre, coincidentemente, el día del cumpleaños de Alejandra Baigorria, ex de Hart. Sin embargo, la venezolana cambió los planes y quiere adelantar el parto.

“No quiero que venga en la fecha programada. Yo sí quiero sí o sí tener mi parto natural a como dé lugar. No quiero que el médico decida por mí”.

