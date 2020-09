Korina Rivadeneira y Mario Hart se encuentran muy emocionados por la reciente llegada al mundo de su pequeña Lara. Y es que los exchicos reality vienen compartiendo con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, todo el proceso de lo que fue el embarazo de la modelo, y el parto no fue la excepción.

A través de una trasmisión en vivo vía Instagram, la pareja reveló algunas de las complicaciones que habrían tenido desde que Korina comenzó con su labor de parto.

“No nos dejaban pasar a la clínica, yo estaba hecha un loca, tuvimos que esperar a que nos hicieran los exámenes del Covid”, comenzó diciendo la modelo venezolana. “Entonces como estuvo 16 horas desde que perdió el líquido y la bebe estaba desprotegida por eso, se tenía miedo que pueda contraer una infección, es por eso que se decidió hacer la cesárea”, agregó Mario.

Otra de las complicaciones que asustó bastante a Korina y Hart fue al momento de querer darle de lactar a su pequeña, pues de la nada comenzó a sangrar.

“Tuve un problema con la lactancia, porque me estaba saliendo sangre y los doctores dijeron que si le daba leche a la bebé, podía vomitar sangre. Me dijeron que le de fórmula, pero yo no quise, fue un no rotundo (...) Hablamos con una especialista y me dijo que tenía que recolectar con la jeringa el calostro porque es importante para la bebé, y me puse a ordeñarme toda la noche y la bebé comenzó a chupar, pero quedó con hambre”, relató.

“Lo que nos importa es ver a esta belleza sanita. Ya le han hecho diferentes chequeos, pero hasta ahora está cañón. Está con papitis, cuando llora y me la dan, se calma. Como Kori había sido operada, Larita tuvo que ser revisada, pero a los diez minutos me dieron la oportunidad de hacer el método papá canguro. Me metí a cuartito con ella, con el torso al aire y bebé en brazos, me dejaron 40 minutos con la bebé”, reveló emocionado el piloto.