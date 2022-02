La modelo Korina Rivadeneira salió al frente para brindarle su apoyo a su amiga Luciana Fuster, quien denunció que vive un calvario por las críticas que viene recibiendo en redes sociales luego de oficializar su relación con Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos.

La venezolana recurrió a su cuenta de Instagram para responderle con todo a los detractores de la integrante de “Esto es guerra” y pidió que cese el bullying en contra de la modelo.

“Estoy tan de acuerdo con cada palabras, pude pasar por esto y créanme que es horrible. ¡No se lo deseo a nadie! Me duele en el alma que una chica tan buena y llena de luz infinita esté mal por culpa de unas personas que se dedican a destruir la vida de otros”, señaló Korina tras publicar algunos de los mensajes de Luciana Fuster.

Foto: (Instagram/@rivadeneirak).

“¿Te hace bien reírte y hablar sobre los comentarios destructivos de lo que opina alguien sobre un ser humano? ¿Lo disfrutas? Y si lo disfrutas ¿Crees que eso te hace sentir más cool? ¿Te hace sentir superior o mejor persona? ¿Hablando mal de otros hará que a ti te vaya mejor?”, agregó en una historia de Instagram.

La esposa de Mario Hart también señaló que se siente identificada con el caso de Luciana Fuster y aprovechó para contar desde su experiencia personal cómo ha lidiado con sus detractores: “Hace años tomé la decisión de bloquear en todas mis sociales todo tipo de diarios amarillos, cuentas de canales y programas que se dedican a destruir la vida de las personas. Las personas que me conocen no me comentan una sola palabra de lo que sale allí porque no me interesa”.

Foto: (Instagram/@rivadeneirak).

“¿Para que apoyar tanta maldad?, no me gusta y nunca me gustó que maltraten a las personas. ¡Lo rechazo rotundamente! (...) Lo que ellos hacen es peor que es bullying, porque no solo hieren con insultos, si no que además muchas cosas son exageradas e inventadas”, concluyó.

