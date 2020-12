Korina Rivadeneira y su esposo Mario Hart estuvieron como invitados especiales en el programa “América Hoy”, la parejita se animo a reflexionar sobre la importancia de la familia en estas fiestas de fin de año.

“Hay gente que la pasa mal. No me comparo con ellos. Estoy muy contenta y soy bendecida porque tuve a mi mamá hace poco conmigo. No está pasando la Navidad, pero yo la siento siempre conmigo”, sostuvo la exchica reality en el programa de Ethel Pozo.

“Hablo todos los días con mi familia. Mi papá sí me preocupa un poquito porque la va a pasar solo. Va a ser una Navidad distinta y especial con Larita”, agrego la venezolana.

Cabe recordar que hace unos días, Korina Rivadeneira sorprendió a propios y extraños al revelar que su esposo Mario Hart y ella están preparando una sorpresa por Navidad para sus sobrinos.

“Se me ocurrió una super idea. Hemos mandado hacer un traje de Santa porque como los chicos están acá debe haber un Santa... El traje está completo con su panza y todo. Lo vamos a maquillar y ya”, se escuchaba decir a la modelo en una de las historias que posteo.

