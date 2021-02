Días atrás, Korina Rivadeneira preocupó a sus seguidores al revelar que no se sentía bien ya que no lograba conciliar el sueño y tenía fuertes dolores en la zona del cuello. Finalmente la venezolana ha decidido realizar varias terapias para mejorar su estado de salud.

“Estoy un poco mejor porque tengo más movilidad pero siento mucho dolor todavía”, comentó la esposa de Mario Hart en su perfil de Instagram.

“Hoy me van a venir a hacer una terapia de la que estuve preguntando que se llama punción seca, si Dios quiere espero que me vaya bien y también me recomendaron masajes relajantes de fascia muscular, de todas maneras primero me tienen que chequear a ver si me pueden hacer estos tratamientos”, explicó Korina Rivadeneira.

La modelo contó que sus dolores empezaron en el cuello, pero actualmente los siente hasta la zona de la lumbar. Korina dijo no comprender qué es lo que le está pasando.

“Primero empezó en el cuello, después me dolía la cabeza, se pasó para los hombro, para esta parte de la espalda, ahora me duele acá (brazos) y en la parte de la lumbar. O sea, como que va bajando el dolor y no sé a que se debe, ya me van a ver, sé que tengo unas lesiones antiguas”, comentó.

