La modelo Korina Rivadeneira afrontará su etapa más difícil en “Reinas del show”. Tras semanas luchando los primeros lugares, la venezolana cayó en sentencia tras perder un duelo de baile contra Isabel Acevedo.

Ahora, la esposa del chico relaty Mario Hart tendrá que enfrentarse a Leslie Moscoso en la octava gala de “Reinas del show”, solo una de ellas se quedará en competencia y llegará a las semanas finales del programa.

Sobre su sentencia, Korina aseguró que había ensayado bastante; sin embargo, compitió contra una bailarina profesional. Sobre la decisión de sus compañeras de ponerla en esta situación, dijo que ella pensó igual.

“Ensayé demasiado, son cosas que suceden, pero estoy contenta por la salsa que hice, pensé que no la iba a poder lograr. Para todos fue eso, yo me quito un peso de encima. Yo voté por Milena porque me quería quitar un peso de encima, creo que ellas pensaron lo mismo, habían tenido un tiempo de conversar atrás y yo era la única que no estaba y fui la afectada”, expresó.

“Es parte del show, me encanta porque va a sacar lo mejor de nosotras este tipo de participantes... Me encanta la adrenalina pura, los retos, todo lo que sea diferente, peligroso, amo hacerlo”, añadió Korina Rivadeneira.

Cabe señalar que, en la séptima gala, la sentencia enfrentó a Jazmín Pinedo y Paula Manzanal, siendo esta última quien abandonó la competencia. Los mejores pasos de la noche los obtuvo Milena Zárate.

