Korina Rivadeneira, Leslie Shaw y Mario Hart estuvieron en la alfombra roja de la película ‘Chabuca’. Por ese motivo, a la actriz venezolana le consultaron sobre si saludaría a la cantante.

Recordemos que, no es la primera vez que ambas se encuentran en un evento similar. La reportera de ‘Amor y Fuego’ le preguntó a la esposa de Mario Hart si había visto a la rubia, por lo que respondió: “ Ah si , la chica rubia. La hemos visto, peor no la hemos encontrado. Se le saluda y ya ”.

Por oto lado, Leslie Shaw aseguró que no tiene ningún interés de saludar al exchico reality.

“ A menos que te haya regalado un rolex, si es un miserable y te ha hecho cachuda, no ”, manifestó la artista.

Posteriormente, Korina comentó que cada quien decide si saluda o no: “ Ah bueno, cada quien hace lo que quiere. Conmigo no es el problema. No para qué, qué necesidad ”, agregó.

Korina Rivadeneira niega que película que protagonizará cuente su boda con Mario Hart: “No es mi historia”

Korina Rivadeneira será la protagonista de la película ‘Un Momento Inesperado’ donde muchos relacionan el guion del filme con su matrimonio con Mario Hart, con quien se casó en Huaral tras dos meses de iniciar su relación sentimental.

La modelo venezolana lo ha negado y aseguró que la cinta no tiene relación con su boda con el piloto. Sin embargo, mencionó que es una historia real que refleja la relidad de sus compatriotas.

“La película está linda, es romántica. De hecho, es una historia de la vida real pero no es mi historia”, declaró a ‘Amor y Fuego’.

“Lo que vive ella durante toda la película es algo que también vivimos nosotros los venezolanos. Todo el mundo está hablando de eso, pero no es mi historia, sino te la diría”, añadió.

Te puede interesar