Korina Rivadeneira compartió un conmovedor mensaje contando todo lo que ha sentido en sus primeras semanas como madre.

En su cuenta de Instagram, la esposa de Mario Hart reveló que se encuentra en la mejor etapa de su vida tras el nacimiento de Lara:

“Moriría por ella. Éste mes ha sido de puro descubrimiento, de nuevas emociones, de nuevos sentimientos... el amor a primera vista sí existe, el momento más feliz de toda mi vida fue el día que la conocí, lo mejor de mi vida entera es tenerla conmigo, el sentimiento más profundo y bonito que jamás sentí”, escribió Korina Rivadeneira.

Asimismo, Korina Rivadeneira pidió perdón a sus seguidores por subir constantemente contenido sobre la bebé, pero afirmó que se encuentra muy emocionada.

“Viví en carne propia como el AMOR anula hasta el dolor más intenso... Y perdonen si todo lo que hago es mostrarla a ella pero es que todo mi mundo ahora gira en torno a ella, siempre compartí con ustedes momentos de felicidad, siempre todo lo que les mostraba era en positivo, las cosas que me gusta hacer y todo lo que amo, ahora me emociona que puedan conocer y ver lo@que yo veo, quiero siempre ser sincera con ustedes y mi intención será ser ejemplo de amor y verdad. Gracias por sus consejos, por ser una familia para mí, por estar a pesar de no conocernos, , gracias por quererme y quererla a ella, gracias por todo el amor que recibimos a diario”, expresó.





VIDEOS RECOMENDADOS

Christian Domínguez responde al supuesto embarazo de Pamela Franco

Christian Domínguez habla sobre el supuesto embarazo de Pamela Franco - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR