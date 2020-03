La modelo venezolana, Korina Rivadeneira, respondió a todos aquellos que cuestionaron su deseo de que a sus compatriotas que viven en Perú, el gobierno también le de un bono económico, como lo harán con los peruanos pobres y de extrema pobreza.

Korina Rivadeneira usó su cuenta de Instagram para pedir que se deje de lado los resentimientos durante esta pandemia a causa del coronavirus o covid-19 que hasta el momento ha dejado cinco muertos en el país.

“Pensemos en sumar en vez de restar. En lo mejor para TODOS! No “para uno sí y otro no”. Basta de tanta pobreza mental. Basta de egoísmo. Si no tienen nada positivo que decir, simplemente no opinen", pidió Korina Rivadeneira.

En otra publicación escribió: “Toca educar a nuestro hijos para que este mundo sea mejor, y que todos nos ayudemos de manera que nos sea posible. Que ya no exista más este resentimiento social. Que dejemos de lado las razas y nacionalidades. Todos somos seres humanos”.

