Korina Rivadeneira se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su maternidad cinco meses después de dar a luz a su hija Lara.

Durante una entrevista en el programa “América Hoy”, la modelo lloró al describir sus sentimientos por su bebé. “Larita es un milagro, han sido 5 meses de absoluta felicidad pese a todo lo que está sucediendo”, expresó.

Aunque dijo sentirse triste por la situación del país, Korina Rivadeneira contó que Lara la mantiene feliz: “Ella me mantiene como en una burbujita de felicidad, por eso es que en mis redes sociales solo ven felicidad pero efectivamente nos pega a todos lo que está pasando, me entristece todo lo que sucede”.

Según la esposa de Mario Hart, desde que su hija llegó al mundo no ha dejado de ser feliz: “Desde hace muchísimos años que yo pido y deseo, cada vez que soplo mi vela, pido y deseo ser muy feliz siempre y ahora no hay un solo segundo que no sea feliz por ella”, contó entre lágrimas.

Asimismo, Korina Rivadeneira dijo que tener a su bebé es lo mejor que le ha pasado en la vida.

“Es inexplicable, es muy fuerte, es muy hermoso, no se compara con nada. De hecho yo he vivido momentos muy felices en mi vida, pero este es el mejor (...) Es lo mejor que me ha pasado y estoy segura que es lo mejor que me va a pasar en toda mi vida”, sentenció.

