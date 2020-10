Korina Rivadeneira reveló que este domingo se separó por primera vez de su bebé para tener un tiempo a solas con su esposo, Mario Hart.

A través de Instagram, la modelo venezolana contó que tuvo un día “hermoso” con su esposo, con quien salió a pasear en bicicleta y a almorzar.

Sin embargo, Korina Rivadeneira detalló lo difícil que fue salir de su casa por primera vez desde que dio a luz:

“Hoy salir de casa se me hizo demasiado difícil, tardé 3 horas buscando excusas para no dejar a mi bebé, no quería separarme de ella de ninguna manera, mi esposo esperó pacientemente y después de tanta espera no podía cancelar nuestra cita, así que respire profundo y me despedí de mi bebé casi con dolor en el corazón y persónenme si parece exagerado pero así lo@sentí”, explicó Korina Rivadeneira.

No obstante, la ex chica reality se sintió feliz por la cita romántica que tuvo con su esposo.

“Finalmente salimos y sin poder concentrarme bien ni pensar en otra cosa que no sea mi bebé... pero me dejé llevar por este día y continué disfrutando con @mariohart de nuestra aventura. Lo disfruté mucho, ya estoy en casa al fin con mi princesita apachurrándola y todo bien necesitábamos este tiempo juntos mi esposo y yo”, señaló.

Foto: Instagram Korina Rivadeneira

