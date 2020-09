Korina Rivadeneira decidió abrir su corazón para hablar de un tema delicado luego de dar a luz a su hija, Lara Hart.

En sus historia de Instagram, la esposa de Mario Hart recordó que antes de dar a luz, todos le decían que duerma mucho pues una vez que tuviera a la bebé, no podría hacerlo:

“A mí durante todo mi embarazo me dijeron “duerme porque no vas a dormir nada”. Y yo dije, ¿el peor mal que puede pasar es que no duerma? Ah, no duermo, pues”, comentó Korina Rivadeneira.

Sin embargo, la modelo venezolana reveló que el no dormir no es un gran problema para ella como sí lo son los dolores que provoca la lactancia materna exclusiva.

“Pero nadie te dice nada acerca de la lactancia y realmente el no dormir, mira, yo tengo como cinco días sin dormir y no pasa nada, aquí estoy, sigo aquí, duermo una hora a veces en el día, una hora a veces en la noche, pero el dolor de lo que significa la lactancia, eso es de otro nivel, es así como un dolor fuera de serie, no se compara con nada”, confesó Korina Rivadeneira.

