Korina Rivadeneira reveló que todavía no está recuperada tras pasar varios días con fuertes dolores por todo el cuerpo. Aunque ya empezó a realizar terapias, la modelo comentó que sigue sintiéndose mal.

A través de Instagram, Korina Rivadeneira explicó que ha empezado a sentir un extraño dolor en los ojos producto de los dolores de cabeza que sintió antes:

“¿Cómo me siento? Hoy amanecí súper, súper, súper adolorida, me duele por acá dentro de los ojos también porque estuve dos días con dolor de cabeza intenso y ahora cuando miro hacia al lado, no sé, me da como tirón horrible acá en esta parte (ojos)”, señaló.

Sin embargo, Korina Rivadeneira recién ha empezado un tratamiento, por lo que confía en mejorar tras las terapias: “La espalda obviamente está sentida por todas las terapias que me han hecho, tengo que seguir haciendo terapia, la verdad que aún no estoy recuperada pero apenas es mi segunda terapia”.

La venezolana también contó que regresará a trabajar esta semana, pero antes debe descartar estar contagiada: “Mi esposito me está llevando para que me hagan el hisopado”, dijo Korina Rivadeneira.

