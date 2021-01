Korina Rivadeneira sorprendió a propios y extraños al compartir una de sus vivencias como madre primeriza. Y es que la modelo venezolana reveló que su pequeña hija no había podido conciliar el sueño debido a que ella estuvo ausente por cuestiones de trabajo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Mario Hart contó qué fue lo que pasó con su pequeña y cómo hizo para poder calmarla.

“Hoy mi bebé no ha dormido casi nada porque he tenido que hacer cosas de trabajo, por grabaciones, y porque no he estado con ella. Cuando no duerme suficiente se molesta, se estresa y hasta llora, no me gusta verla llorar... De hecho Lara no llora casi nada y creo que precisamente se debe a que nunca la he dejado llorar, por eso quizá pase el día entero sin llorar, solo se queja y grita”, comenzó escribiendo en sus historias.

“El hecho es que tuve que venir a consentirla hasta dormirla abrazadita. Los bebés necesitan dormir mucho porque en esta etapa de sus vidas mientras duermen ocurren demasiados procesos importantes para su desarrollo y crecimiento. Es normal que duerman casi todo el día”, agregó.

