Korina Rivadeneira y Mario Hart anunciaron que están esperando su primer hijo y mostraron la felicidad que sienten en este momento. Sin embargo, la modelo venezolana contó que lucharon durante un año para poder tener un bebé.

La lucha de Korina

En su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira reveló que pese a que decidieron tener un hijo, no podía quedar embarazada y tuvo que someterse a un tratamiento: “Hemos pasado un año entero buscando ser papis, un año lleno de miedos, de no entender que nos pasaba, mucha frustración y preocupación hasta que decidimos buscar ayuda y fue entonces cuando nos hicimos los exámenes necesarios para saber si había algo mal”.

Según Korina, su miedo aumentó pues ella en el pasado sufrió un aborto espontáneo: “Descubrimos que mi cuerpo no estaba tan preparado, ademas yo ya había sufrido un aborto espontáneo y pues, podrán imaginar el miedo y lo triste que me sentía”.

Tras un año de lucha, la modelo venezolana quedó embarazada en diciembre pasado: “Fue cuando inicié un tratamiento de 5 meses que finalmente solo hice 4 meses. El 5to mes ya era diciembre; vinimos a Colan a pasar navidades , nos divertimos mucho y finalmente nos relajamos... fue cuando llegó nuestro milagro pero yo no lo sabía”.

No obstante, la esposa de Mario Hart no sabía que estaba embaraza y continuó trabajando: “Continué con mi trabajo, justo se me dio la gran oportunidad de interpretar un papel en una novela súper importante y pensé: “bueno, el tiempo de Dios es perfecto, el tenía guardada esta oportunidad para mí y por eso aún no soy mami... ya llegará mi bendición. Y sin saberlo, continué trabajando, viajé por trabajo, tomé, hice mucho ejercicio, mis primeros dos meses estuvieron llenos de todo!, no paré en ningún momento”.

Finalmente la modelo empezó a sentir síntomas del embarazo y decidió realizarse la prueba: “Me empecé a sentir muy cansada, mucha sed, muchísima hambre, un día vomité y me descompuse, noté entonces que mi periodo no venía y me dije: uhmmm estaré embarazada?, pero como siempre fui un poco descuidada con mis fechas ni le dí bola porque siempre me ilusionaba por gusto. Entonces me compré un test y después de tantos test que me había hecho en el año salieron esas ¡2 RAYITAS BENNDITAS!!!”.

Recordemos que, años atrás, la expareja de Korina Rivadeneira, el venezolano Krayg Peña, confirmó que al final de su relación hubo un embarazo que no se concretó.

