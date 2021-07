La hija de Keiko Fujimori, Kyara Villanella, se divierte en su cuenta de Instagram y en la misma colgó dos fotos donde dejaba en evidencia cómo se divertía con el Photoshop.

Kyara Villanella, quien hasta hace poco fue víctima de ataques en las redes por ser hija de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo de las suyas y modificó su foto de la manera menos esperada.

“A pedido del público de Tik Tok”, escribió Kyara Villanella, quien en una primera foto aparece tal como es; y en una segunda con la nariz bien respingada y alargada y unos brazos con músculos.

De inmediato, la travesura de Kyara Villanella gustó a varios usuarios, quienes resaltaron que sea como sea, es hermosa. “Pero que linda”, “Eres muy hermosa, kyara”, “Eres hermosa” o “Cuanta belleza en la segunda foto”, fueron algunos de los comentarios.

Hace poco, Kyara Villanella se defendió de sus detractores por el ciberbullying del cual es víctima. La adolescente de 13 años fue tendencia luego de que enviara un contundente mensaje.

“Por qué la gente me está atacando por mi familia. Yo sé que algunas personas la odian (a mi mamá). Yo no elegí a la familia a la que tengo, amo a mi familia, la adoro. No importa lo que digan, yo no voy a cambiar de opinión”, dijo en un video publicado en su cuenta de TikTok hace algunas semanas.

