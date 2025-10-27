El aclamado DJ, productor y músico noruego Kygo llega a Lima con un espectáculo imperdible el próximo 14 de marzo de 2026 en Costa 21, como parte de su gira mundial tras el lanzamiento de su más reciente álbum KYGO. La preventa inicia el 30 y 31 de octubre a las 10 de la mañana a través de Teleticket.

Reconocido en el mundo como una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea, Kygo (nombre real Kyrre Gørvell-Dahll) ha redefinido el género tropical house con su característico estilo melódico y emocional. Desde su irrupción en la escena en 2013, el artista ha acumulado más de 23 mil millones de reproducciones globales entre audio y video, consolidándose como uno de los productores más exitosos del planeta.

Entre sus mayores éxitos destacan temas multiplatino como “It Ain’t Me” junto a Selena Gomez, con más de 2.9 mil millones de reproducciones, y el icónico “Higher Love” con la voz eterna de Whitney Houston, que superó los 1.4 mil millones de streams y alcanzó el número 1 en la radio dance a nivel mundial.

Su tercer álbum, Golden Hour (2020), fue aclamado por la crítica e incluyó himnos globales como “Like It Is” (con Zara Larsson y Tyga), “Lose Somebody” (con OneRepublic) y “I’ll Wait” (con Sasha Alex Sloan), acumulando más de 2.6 mil millones de reproducciones. Posteriormente, Kygo sorprendió con sus versiones de clásicos como “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner y “Hot Stuff” de Donna Summer.

Este año, Kygo presentó su esperado quinto álbum homónimo, KYGO, que incluye el sencillo “Whatever” junto a Ava Max y debutó en el segundo puesto del Billboard Top Dance/Electronic Albums, reafirmando su estatus como una superestrella global.

La preventa de entradas para el esperado show de Kygo comienza los días 30 y 31 de octubre desde las 10 de la mañana, con hasta un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank a través de Teleticket. Luego inicia la venta regular.

Prepárate para vivir una noche única con el inconfundible sonido de uno de los artistas más importantes del panorama musical actual.