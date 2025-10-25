La cantante peruana VANIA, antes conocida artísticamente como Ania, regresa a la escena musical con un nuevo lanzamiento: “No Existe”, disponible desde el 24 de octubre en todas las plataformas digitales. Luego de más de dos años de silencio discográfico, la artista decidió retomar su proyecto bajo su nombre verdadero, marcando un renacer artístico impulsado por la necesidad de reconectarse con su esencia y con la autenticidad que siempre buscó en su música.

Durante este tiempo de pausa, VANIA atravesó un proceso de introspección y crecimiento personal. Su regreso, cuenta, se dio “de manera natural, cuando el corazón volvió a pedirme cantar”. Fue así que en enero viajó a Bogotá, donde se reunió con su productor y amigo Juan David Morales. De esa colaboración nació “No Existe”, compuesta junto a Andrés Sánchez y Andrés Gómez, un tema que conserva la frescura pop que la caracteriza, pero con una madurez y sensibilidad renovadas.

La canción narra una historia de amor a distancia, en la que la protagonista reconoce que no siempre es posible estar con la persona ideal, pero elige desearle lo mejor. Con un sonido pop moderno e influencias de Dua Lipa, Little Mix y Lola Índigo, VANIA propone una mezcla de emociones y energía que conecta con el público desde la honestidad. “Este tema representa una etapa nueva, más sincera, más real”, señala la artista.

Además de este lanzamiento, la cantante peruana tiene en marcha nuevos proyectos para 2026, entre ellos la publicación de un EP de cuatro canciones —que incluirá “No Existe”— y una serie de presentaciones en vivo para reencontrarse con su público.

A sus casi 31 años, la interprete confiesa que su mayor aprendizaje ha sido no rendirse. “Este regreso representa creer en mí, en lo que siento y en lo que quiero transmitir. Más allá de las expectativas, lo importante es disfrutar cada momento y mantener mi esencia”, afirma con emoción.

