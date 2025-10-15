La Orquesta Filarmónica de Lima presenta su sexto concierto de la Temporada 2025 con una propuesta fresca, divertida y profundamente italiana: Un Barbero a la italiana, una selección de los momentos más célebres de la ópera cómica más famosa de todos los tiempos, El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini.

El miércoles 29 de octubre a las 8 de la noche, el Teatro Mario Vargas Llosa será escenario de esta cita con el humor, el ingenio y el virtuosismo vocal que han convertido al Barbero en una joya inmortal de la lírica. Con una duración aproximada de dos horas (incluye un intermedio de 15 minutos), el público podrá disfrutar de un “resumen escénico-musical” que recorre las arias, dúos e intermezzi más icónicos de la obra.

La batuta estará en manos del maestro invitado Lorenzo Tazzieri, uno de los directores italianos más reconocidos de su generación, actual director artístico y musical de prestigiosos festivales como el Chile Opera Festival y el Genoa International Music Youth Festival. Su estilo dinámico y su conexión con la tradición operística italiana aseguran una velada vibrante y llena de autenticidad.

El programa incluirá piezas tan inolvidables como la brillante Obertura, la célebre entrada de Fígaro con Largo al factotum, la deliciosa Una voce poco fa de Rosina, la serenata romántica de Almaviva Ecco ridente in cielo, el cómico aria de Basilio La calunnia è un venticello y el gran Finale, donde todo el enredo se resuelve en un torbellino de alegría.

“‘Un Barbero a la italiana’ será mucho más que un concierto: será una oportunidad de redescubrir a Rossini con toda su chispa, frescura y sabor teatral en un formato ágil y cercano, pensado tanto para los amantes de la ópera como para quienes se acercan a ella por primera vez”, comenta Lorenzo Tazzieri director invitado del concierto.

Las entradas están a la venta en Joinuss y en la boleteríaa del teatro.