La espera terminó para los fanáticos peruanos del reguetón y trap latino. El aclamado cantante puertorriqueño Anuel AA promete presentar un impactante concierto este 17 de octubre de 2025 en Costa 21.

Luego del rotundo éxito de su anterior presentación en Perú, el intérprete de “China”, “Secreto”, “Ella Quiere Beber” y otros grandes éxitos, vuelve con una puesta en escena recargada, en el marco de su gira mundial “Real Hasta la Muerte”, nombre que se ha convertido en su sello personal y en todo un movimiento para sus seguidores.

El artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, ha sabido conquistar el mundo con su estilo crudo, letras intensas y una presencia escénica inconfundible. Desde su irrupción en la música urbana, Anuel AA ha sido una figura clave en la evolución del género, colaborando con estrellas como Karol G, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, entre muchos otros.

Su regreso a Lima no es solo un concierto más: es un evento que consolida la conexión entre Anuel AA y el público peruano, que ha mostrado un respaldo masivo desde sus primeras visitas. En su última presentación en el país, logró un lleno total, con miles de fans vibrando con cada canción. Por ello, su retorno ha sido calificado como uno de los shows más esperados.

ÚLTIMAS ENTRADAS

Anuel AA acaba de recibir una placa de Spotify por superar un billón de streams en la famosa plataforma con su tema “Amanece”. El artista ha acumulado 35 mil millones de reproducciones.

Aún quedan entradas en Teleticket para su concierto del 17 de octubre en Costa 21. Se espera que pronto el cantante también anuncie un sold out en Lima.