Con una sala llena y una gran ovación, Cyrano de Bergerac se estrenó el pasado 2 de octubre en el Teatro Municipal de Lima bajo la dirección de Jean Pierre Gamarra.

La célebre obra de Edmond Rostand conquistó al público con su mezcla de poesía, humor y drama, confirmándose como una de las historias de amor imposible más conmovedoras del teatro universal. Este gran despliegue escénico profundiza en temas eternos como la belleza, la lealtad y el amor incondicional, aspectos que hacen única esta emblemática historia.

El elenco, encabezado por Alonso Cano en el papel de Cyrano, junto a María Grazia Gamarra como Roxana y Stefano Salvini en el rol de Cristian, ofreció interpretaciones intensas y conmovedoras. La compañía se completó con el sólido trabajo de Oscar Yepez, Amaranta Kun, Martín Aliaga y Alejandro Tagle.

La escenografía concebida por Lorenzo Albani se erige como un elemento clave en esta producción, logrando transportar a los espectadores al París del siglo XVII. Gracias a la dirección sensible y cuidadosa de Gamarra, la propuesta visual tiene una gran fuerza que contribuye a la profunda carga emocional que envuelve a la obra, invitando al público a sumergirse en la historia.

Desde su estreno en París en 1897, Cyrano de Bergerac se ha consolidado como un clásico inmortal, aclamado por su poesía, ingenio y humanidad. Ha sido representada en todos los rincones del mundo y sigue emocionando a públicos de todas las edades. Esta versión promete rescatar la riqueza lírica de Rostand, llevando a la audiencia de la risa a las lágrimas.

La temporada continúa hasta el 26 de octubre, con funciones los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. en el Teatro Municipal de Lima.

Las entradas están disponibles en Joinnus, para quienes deseen vivir esta emotiva historia que reafirma el poder de la palabra y la fuerza del amor que trascienden cualquier época o cultura.