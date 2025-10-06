¡Éxito por donde se le mire! La sexta edición del Reggaetón Lima Festival ya es todo un fenómeno. Life Music Concerts, empresa organizadora del festival más importante del género, confirmó que ya se han vendido más de 30 mil entradas de las 45 mil disponibles para el megaevento que se realizará este 31 de octubre en el Estadio Nacional, a través de Teleticket.

Las zonas Platinum Box (para 10 personas) y VIP se agotaron en tiempo récord. Otras áreas del recinto ya alcanzan un 90 % y hasta un 85 % de ocupación, lo que hace prever que en los próximos días el evento alcanzará el ansiado sold out.

“Estamos súper felices por la acogida. Cada edición del Reggaetón Lima Festival ha sido un verdadero éxito. Por ello, la lista de artistas y el nivel de producción crecen cada año. Nuestro compromiso es que el público viva una experiencia única, y estamos trabajando arduamente en ello”, señalaron los organizadores.

Un show nunca antes visto en Lima

Esta nueva edición del Reggaetón Lima Festival ofrecerá un espectáculo de luces y experiencia 3D sin precedentes en el país. Además, se están preparando dinámicas que serán anunciadas muy pronto, donde los asistentes podrán ganar premios en efectivo y muchas más sorpresas.

Como se sabe, esta edición contará con una constelación de estrellas del reggaetón que pisarán por primera vez juntos suelo peruano: Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi (de Plan B) y la Charanga Habanera. Todos ellos brindarán un show de más de 8 horas continuas en un mismo escenario.

Entradas a precios especiales

Todos los artistas están 100 % confirmados. Además, existen diversas promociones vigentes para adquirir entradas a través de Teleticket.