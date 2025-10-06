Los amantes del power metal están de celebración: la icónica banda italiana Rhapsody of Fire anuncia su esperado regreso a Lima como parte de su gira mundial conmemorativa por el 25° aniversario del álbum “Dawn of Victory”, uno de los discos más influyentes en la historia del género.

La cita será el próximo martes 9 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía, y las entradas están a la venta en Ticketmaster, en lo que promete ser un espectáculo épico e irrepetible para todos los fanáticos del metal sinfónico.

Con más de 30 años de trayectoria, Rhapsody of Fire es considerada una de las bandas fundadoras y más representativas del symphonic power metal, un subgénero que combina la velocidad y energía del heavy metal con la majestuosidad de los arreglos orquestales y las temáticas épicas.

Fundada en Italia en 1993 bajo el nombre Rhapsody, la agrupación ha sido pionera en crear álbumes conceptuales inspirados en mundos de fantasía, batallas legendarias y heroísmo medieval, desarrollando a lo largo de los años una sólida base de seguidores en todo el mundo.

El álbum Dawn of Victory (2000), el tercero en su discografía, marcó un antes y un después tanto para la banda como para la escena metalera internacional. Temas como “Holy Thunderforce”, “Dawn of Victory” y “The Village of Dwarves” se convirtieron en himnos atemporales que hasta hoy siguen siendo coreados en los escenarios más importantes del mundo.

El concierto en Lima será una experiencia cargada de virtuosismo musical, dramatismo escénico y una puesta en escena envolvente que transportará a los asistentes a un mundo de fantasía y batalla. Tras 15 años de ausencia en el país, el reencuentro con el público peruano promete emociones intensas y un repaso por lo mejor de su extenso repertorio.

Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster. La leyenda del power metal vuelve a Lima. Prepárate para levantar tu espada y vivir una noche inolvidable junto a Rhapsody of Fire, una de las bandas más importantes de la historia del metal sinfónico.