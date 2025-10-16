Gabriela Herrera criticó al cantante Álvaro Rod, quien habría calificado de “interesada” a su expareja, la modelo Samantha Batallanos.

“Conozco a Samantha, justo estábamos comentando sobre lo que le dijo ‘interesada y caprichosa’, pero yo me río de eso. Es un tema bastante gracioso porque siempre los hombres salen a hablar después de un tiempo, pero cuando están con la persona al lado no dicen nada. A veces, las personas hablan por la herida”, precisó Herrera.

- ¿Por qué crees que Álvaro habría dicho eso con respecto a Samantha?

Se dijo que el chico se retiró de la música y no sonó ni tronó mucho. O sea, lo dijo y quedó ahí; sin embargo, ha sonado más por los calificativos hacia Samantha, de que era una interesada. Para mí, es un tema de marketing por parte de él.

- ¿Has conversado con Samantha sobre el tema?

Le dije que si le hace caso a esas cosas será peor porque al final es un tema de marketing para él.

- En su momento, también se deslizó que saliste con César BK por interés…

¿Interesada yo? Por favor, interesada de qué… que agradezca más bien que le hice caso. Me lo he vuelto a cruzar varias veces, pero para mí es como si fuera el viento, me da igual. No tendría por qué saludarlo porque no somos amigos.

ALGO MÁS

Gabriela Herrera tuvo una corta relación con César BK que terminó porque él aseguró que se mudaba a México; sin embargo, nunca se concretó y se alejaron.