A pocos meses del estreno de “Soltera, casada, viuda, divorciada 2″, la actriz Patricia Portocarrero, quien da vida a Daniela, uno de los personajes más queridos de este film, asegura estar feliz y emocionada.

“Estoy feliz por el próximo estreno de ‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2′, la reacción de la gente a la primera película fue increíble, así que nos debíamos esta segunda parte. También, tengo muchos nervios por estar a la altura de las expectativas”, comentó la actriz, quien también celebró el lanzamiento del flyer oficial, “La foto del afiche define a cada uno de nuestros personajes, ¡las cuatro amigas están de regreso!”.

“No te puedes perder esta segunda parte porque te vas a divertir muchísimo y, una vez más, estamos seguras de que te vas a sentir identificada. Daniela, mi personaje, ya me posee con facilidad y hace sus travesuras, durante el rodaje de esta segunda parte, me he divertido aún mucho más que la primera vez. Estoy segura de que todos lo van a disfrutar… y ya saben, el ritual es ir a ver la peli con las amigachas”, agregó sobre la segunda parte de esta película que la primera vez superó el millón de espectadores, marcando un récord de permanencia en cartelera, y alcanzó el primer lugar en Netflix.

“Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2″, dirigida por Ani Alva Helfer y producida por Gianella Neyra, La Soga Producciones y BF Distribution, fue grabada en Pacasmayo, Lima y Chile, y continúa la historia de estas cuatro amigas que atraviesan situaciones complicadas, divertidas y emotivas relacionadas con la amistad, el amor y la vida cotidiana.

No te pierdas el estreno de “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2″ este 17 de abril de 2025 en todos los cines del país.

