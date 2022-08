Luego de las discusiones con Rodrigo González y de ser noticia por más de una semana por su presunto romance con el expresidente Martín Vizcarra, quien está casado y con hijos, Zully Pinchi, decidió presentar su libro ‘Pionono de vitrina’ en la ‘Feria del libro’ armando un alboroto.

En discusiones anteriores con ‘Peluchín’, Zully afirmó no estar lucrando con sus entrevistas y lanzamiento de libros, por ese motivo fue abordada por los reporteros de ‘Amor y Fuego’, pero ella fue tajante en afirmar que no se está enriqueciendo: “No, porque estamos donando todo a las ollas comunes de Villa María del Triunfo”.

La presunta amante de Martín Vizcarra, decidió aprovechar la oportunidad para darle una chiquita a las conductoras de ‘Amor y fuego’, invitándolos a donar también sus ganancias: “Deberían hacer ustedes lo mismo, que les vaya bonito, un abrazo”.

