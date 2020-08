El cómico ambulante Miguel Angel Campos Aliaga, más conocido como ‘La Bibi’, no ha logrado recuperarse tras contagiarse del COVID-19 y ahora se encuentra en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Ate.

Según informaron, en redes sociales el conocido cómico fue ingresado a UCI esta mañana.

“Esperemos su pronta mejoría y recuperación. Por favor pedir por su pronta recuperación y gane está lucha a ese maldito virus”; escribió el coordinador de la agrupación Pintura Roja, comunicado que fue compartido en la página oficial de ‘Bibi wantan'.

Cabe mencionar que tras ser levantada la cuarentena, Miguel Angel se quedó sin trabajo y sin ingresos.

“Estoy infectado y solamente quiero pedirles un favor, que me ayuden a conseguir una clínica que me pueda dar la mano, por favor se lo pido de corazón. Ayúdenme por favor. A toda la gente que se ha reído conmigo, nunca he pedido favores, pero necesito oxígeno y una clínica que me atienda. Gracias y que Dios los bendiga”, expresó hace unos días el cómico ambulante.

