El cómico ambulante Miguel Angel Campos Aliaga, más conocido como ‘La Bibi’, está internado de urgencia en el policlínico de Villa María del Triunfo por una complicación en su salud, se enteró que salio positivo al Coronavirus. Cabe mencionar que tras ser levantada la cuarentena se quedó sin trabajo y sin ingresos, lo que llevó a conseguir alimentos para su familia y ahí se habría contagiado.

Lady Campos, hermana del comediante reveló a un diario local., que llevó a su familiar al centro de salud porque se encontraba muy mal y no podía respirar. Ahora se encuentra en cama conectado a un balón de oxígeno que se acaba poco a poco.

Vale indicar, que desde este jueves, ‘La Bibi’ se encuentra internado y tras una larga lista de medicamentos valorizados en 700 soles, su hermana pidió un apoyo solidario, ya que además deben pagar 200 soles diariamente para recargar el balón de oxígeno.

“Estoy infectado y solamente quiero pedirles un favor, que me ayuden a conseguir una clínica que me pueda dar la mano, por favor se lo pido de corazón. Ayúdenme por favor. A toda la gente que se ha reído conmigo, nunca he pedido favores, pero necesito oxígeno y una clínica que me atienda. Gracias y que Dios los bendiga”, expresó.

SE CONTAGIÓ EN GRABACIONES DE TV

Campos Aliaga, quien participó en “Los Reyes del Playback”, estuvo con síntomas de coronavirus cuando acudió a una grabación en televisión y no paraba de toser, preocupando a su hermana Lady Campos, por lo que tuvieron que llevarlo de emergencia.

“Él se contagió en una grabación que un canal le pidió. Un día se sintió mal de la garganta y empezó a toser y toser hasta que no pudo más y lo tuvimos que llevar al policlínico”, sostuvo.

Asimismo, Lady Campos hizo un llamado a las personas de buen corazón para que los ayude con la donación de los siguientes medicamentos que necesitan con urgencia o llamar al 946 161 739, depositando a la cuenta BCP 19118927556041 de Miguel Angel Campos Aliaga.

Celtroxon 20 ampoyas

Dexometazona 10 ampoyas

Enoxoparina 10 ampoyas

Jarabe ambroxol + crembuterol

Cetericina

Oxígeno con bolsa de 15 litros

LO QUE DEBE SABER

Vale indicar, que inescrupulosos se están haciendo pasar por el comediante para pedir ayuda a una cuenta del Banco Continental, y esto s falso. “Han puesto un número de cuenta de #BBVA. Que Es #FALSA. Las únicas cuentas son #BCP e #INTERBANK. Por favor no se dejen engañar. Muchas gracias. Cualquier consulta con su hermano Luis Campos Aliaga al 946161739″, dijo Sharon DA Silva DE Souza en su cuenta de Facebook.

