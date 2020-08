Antonella de Groot, exesposa de Mauricio Diez Canseco, hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales. La joven acusó a un conocido restaurante de la Costa Verde de servirle un platillo con un “filudo clavo” entre los alimentos.

Según contó en un video de Instagram, su novio sintió un raspón en el paladar y cuando escupió lo que había ingerido descubrió que se había metido un clavo a la boca. Indicó que el mesero del restaurante fue testigo de todo.

“El día de hoy fui a cenar a Bahia Bordemar de la Costa Verde, mientras mi novio comía su plato sintió un raspón en el paladar, y cuando lo saca nos damos con la sorpresa que era un clavo filudo y largo. Gracias a Dios no se lo tragó, el mesero vio el preciso momento cuando se lo sacó de la boca (el clavo) y luego se llevó el plato”, dijo indignada.

Sostuvo que lejos de disculparse, la administradora del restaurante la comunicó con el supuesto abogado, quien tuvo una actitud prepotente, de acuerdo a los videos que Antonella compartió.

“Pedimos que venga la administradora, quien nunca llegó y tuvimos que buscarla, nos comunicó por teléfono con el abogado (de nombre Joseph) para que este nos diga ‘dudo mucho que haya pasado eso’ (...) Encima que encontramos un clavo en la comida, nos amenazan que nos van a buscar”, comentó.

“Más que indignación, sentimos que es una falta de respeto. No vayan a comer a este restaurante y no den un sol en un lugar que no cuida a sus clientes”, finalizó.

El restaurante no se pronunciado sobre este tema.

