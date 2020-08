La Policía Nacional logró capturar al sujeto que atacaba con ácido a mujeres en el Metropolitano. Tras conocerse las denuncias de al menos tres de sus víctimas, este padre de familia fue detenido en la estación España y conducido a la comisaría de Alfonso Ugarte. Es investigado por el delito de violencia contra la mujer.

“Al haber conversado con él acepta este tipo de acciones; especialmente buscaba mujeres para echarles este líquido que es un ácido”, dijo a América Noticias el Coronel PNP Roger Pérez jefe de la División Policial Centro 1.

Según la Policía, este hombre reconoce que al menos atacó a 20 mujeres, por lo que pidió a las víctimas a formalizar su denuncia.

Su espeluznante confesión

El detenido fue identificado como Edmundo Amado Sayas, de 36 años, quien vive con su esposa y sus tres hijos:

“[¿Sabes por qué has sido intervenido?] Sí, porque le he echado como juego ácido a una sola chica, a dos. Sí (lo he echo con varias)”

“[¿Por qué lo haces?] Como juego, no sé. [¿Qué sientes?] No siento nada, lo he iniciado como juego y no me he dado cuenta del daño que hacía”

Una de las víctimas fue una joven madre de nacionalidad venezolana, identificada como Judith Varquez Hernández (37): “Me empezó a arder la parte donde me alcanzó, en algunas zonas de mi glúteo y en mi pierna izquierda. (El ácido) había deshecho mi pantalón y mi ropa interior también. Tengo heridas de quemaduras”.

